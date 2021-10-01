Лукашенко: убивший сотрудника КГБ в Минске и его жена вели трансляцию на Польшу и США

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию вокруг гибели офицера Комитета государственной безопасности (КГБ) страны, заявил, что находившиеся в квартире в Минске люди вели трансляцию в режиме реального времени на Польшу и США.

"Они готовились к съемке. Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени - это тоже уже известно - они транслировали туда - в Польшу, Америку - эти кадры", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании с руководством своей администрации, его слова приводит агентство БелТА.

"Дима (сотрудник спецподразделения "Альфа" КГБ Дмитрий Федосюк - прим. ТАСС) опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. <…> Мерзавец стреляет в Дмитрия, прямо в сердце попал", - сказал президент. Он указал, что Федосюк при этом успел дважды выстрелить, но третий выстрел "уже не смог произвести".

Ранее в КГБ сообщили, что 28 сентября в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником был открыт из ружья огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем стрелявший был убит. Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.