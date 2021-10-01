Туркмения заявила о готовности работать с новым правительством Афганистана

АШХАБАД, 1 октября. /ТАСС/. Ашхабад готов тесно работать с новым афганским правительством и оказывать содействие для нормализации ситуации в этой стране. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы в Туркменистане внимательно следим за развитием ситуации и последних событий в Афганистане и выражаем надежду, что транзит власти в стране будет осуществлен мирным путем на основе широкого общенационального диалога, - указал глава государства. - Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовы тесно работать с новым правительством Афганистана для дальнейшего укрепления традиционно братских туркмено-афганских отношений, оказания необходимого содействия с целью скорейшей нормализации ситуации в этой стране и обеспечения ее устойчивого социально-экономического возрождения".

Бердымухамедов также подчеркнул, что Туркмения, опираясь на свой "позитивный нейтральный статус", ведет "исключительно миролюбивую внешнюю политику, не вмешиваясь во внутренние дела иностранных государств".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Полная версия интервью выйдет 2 октября в 12:00 мск на ресурсах ТАСС.