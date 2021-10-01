Бердымухамедов назвал личный диалог с Путиным предельно открытым и предметным

АШХАБАД, 1 октября. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману охарактеризовал личный диалог с президентом России Владимиром Путиным как предельно доверительный, открытый и всегда предметный.

"Вы знаете, я могу сказать четко: как предельно доверительный, открытый, дружеский, при этом всегда очень предметный и нацеленный на конечный результат", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, как бы он мог оценить сложившийся диалог с Путиным. Бердымухамедов также назвал президента России великим человеком, у которого "простой характер и широкая душа". "Человек, с которым всегда приятно побеседовать", - обратил внимание туркменский лидер.

По словам главы государства, он познакомился с Путиным еще будучи вице-премьером и сопровождал его во время одного из визитов в Туркменистан. "Это было, если не ошибаюсь, в 2002 году, - отметил президент Туркмении. - Так что мы знакомы уже почти 20 лет, и у нас всегда честный, прямой и открытый диалог по всем вопросам".

"Мы регулярно общаемся с президентом России - и в очном формате, по телефону, обмениваемся мнениями, консультируемся по актуальным проблемам международной политики, двусторонней повестки, - добавил Бердымухамедов. - И я каждый раз ощущаю с его стороны настрой на конструктивную совместную работу и приверженность тесному сотрудничеству с Туркменистаном, уважительное отношение к нашей стране и избранному нами курсу".

Бердымухамедов подчеркнул, что глубоко признателен Путину "за неизменную поддержку Туркменистана на мировой арене, нашего нейтралитета и международных инициатив" и высоко ценит это. "Все вопросы, которые мы обсуждали, конечно же, они направлены на благо наших народов", - отметил он.

Сотрудничество стран

Сотрудничество Ашхабада и Москвы является всеобъемлющим, долгосрочным и не подвержено внешней конъюнктуре, отметил Бердымухамедов.

"Отношения Туркменистана и России - это отношения двух стратегических партнеров. И данная характеристика говорит о том, что туркмено-российское сотрудничество является всеобъемлющим, долгосрочным, не подверженным внешней конъюнктуре", - сказал он.

"Мы взаимодействуем в вопросах поддержания мира и безопасности на международной и региональной аренах, в крупнейших международных организациях, прежде всего, в Организации Объединенных Наций, при необходимости координируем там свои шаги", - отметил Бердымухамедов.

Президент подчеркнул, что такое взаимодействие базируется на близости или общности подходов, в основе которых лежит опора на признанные нормы международного права, Устав ООН, принципы равноправия, уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела.

Бердымухамедов также отметил сотрудничество двух стран в области экономики. "В экономической сфере Россия на протяжении многих лет находится в числе лидеров по объему внешнего товарооборота с Туркменистаном и [является] одним из ведущих инвестиционных партнеров нашей страны", - сказал он.

Полная версия интервью выйдет 2 октября в 12:00 мск на ресурсах ТАСС.