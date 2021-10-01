Греки-киприоты отметили День независимости военным парадом в Никосии

НИКОСИЯ, 1 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Военный парад состоялся в пятницу в Никосии в связи с отмечаемым 1 октября на греческом юге Кипра Днем независимости - главным национальным праздником. Это шестьдесят первая годовщина освобождения Кипра от британского колониального владычества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В параде, по традиции состоявшемся на проспекте Иосифа Хаджиосифа в Строволосе - формально пригороде, а де-факто городском районе кипрской столицы, - участвовали военнослужащие сухопутных, морских и авиационных подразделений, а также группы специальных операций Национальной гвардии, объединяющей все вооруженные силы острова. Зрителям были продемонстрированы новейшие образцы вооружений, в том числе танки, бронемашины, вертолеты и новые беспилотные летательные аппараты.
Парад принимал президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. "Мы отмечаем шестьдесят первую годовщину образования государства, возникшего в результате борьбы с колониальным игом. Честь и слава тем, кто погиб, защищая суверенитет и целостность республики", - сказал глава государства, имея в виду жертв не только национально-освободительной борьбы за независимость от Великобритании 1955-1959 годов, но также и турецкого вторжения на остров в 1974 году. Анастасиадис подчеркнул, что жители Кипра прошли через множество испытаний и невзгод, но при этом сумели превратить бедную страну в современное европейское государство.
Президент Кипра также высказал пожелание, чтобы День независимости Кипра праздновали не только греки-киприоты, но турко-кипрская община. "Я был бы в еще большей степени счастлив сегодня, если бы турки-киприоты отмечали этот праздник вместе с нами", - подчеркнул он. Анастасиадис также выразил надежду, что в скором будущем каждый сможет праздновать День независимости на "свободном Кипре", на который бы не оказывали никакого воздействия планы Турции.
Обращение главы Минобороны Греции
К участникам парада также обратился министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос. Он заявил о поддержке Афинами официальной Никосии и напомнил, что нынешние празднования Дня независимости происходят в год 200-летия начала Греческой революции, которая представляла собой восьмилетнюю вооруженную борьбу греческого народа за независимость от Османской империи.
По его словам, Греция сейчас укрепляет свой военный потенциал, приняв решение о приобретении у Франции шести истребителей "Рафаль" и трех фрегатов, а также заключив с Парижем соглашение о защите своей территории в случае нападения третьей страны.
Поздравление Путина
В четверг канцелярия президента Республики Кипр сообщила о том, что посол РФ на Кипре Станислав Осадчий вручил Никосу Анастасиадису поздравительное письмо президента России Владимира Путина в связи с Днем независимости Кипра. В этом письме российский лидер заверил кипрскую сторону, что РФ будет продолжать поддерживать усилия президента Анастасиадиса по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного решения кипрской проблемы, которое поможет укрепить мир и стабильность в Восточном Средиземноморье.
Президент РФ также отметил, что отношения между двумя странами основаны на дружбе и взаимном уважении, и выразил уверенность в том, что существующее конструктивное сотрудничество между Россией и Кипром будет развиваться в областях, представляющих взаимный интерес, на благо народов двух стран. Как отметили в канцелярии Анастасиадиса, Путин также выразил признательность президенту Кипра за его личный вклад в укрепление отношений между двумя странами и пожелал кипрскому народу дальнейшего прогресса и процветания.