Греки-киприоты отметили День независимости военным парадом в Никосии

НИКОСИЯ, 1 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Военный парад состоялся в пятницу в Никосии в связи с отмечаемым 1 октября на греческом юге Кипра Днем независимости - главным национальным праздником. Это шестьдесят первая годовщина освобождения Кипра от британского колониального владычества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В параде, по традиции состоявшемся на проспекте Иосифа Хаджиосифа в Строволосе - формально пригороде, а де-факто городском районе кипрской столицы, - участвовали военнослужащие сухопутных, морских и авиационных подразделений, а также группы специальных операций Национальной гвардии, объединяющей все вооруженные силы острова. Зрителям были продемонстрированы новейшие образцы вооружений, в том числе танки, бронемашины, вертолеты и новые беспилотные летательные аппараты.

Парад принимал президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. "Мы отмечаем шестьдесят первую годовщину образования государства, возникшего в результате борьбы с колониальным игом. Честь и слава тем, кто погиб, защищая суверенитет и целостность республики", - сказал глава государства, имея в виду жертв не только национально-освободительной борьбы за независимость от Великобритании 1955-1959 годов, но также и турецкого вторжения на остров в 1974 году. Анастасиадис подчеркнул, что жители Кипра прошли через множество испытаний и невзгод, но при этом сумели превратить бедную страну в современное европейское государство.

Президент Кипра также высказал пожелание, чтобы День независимости Кипра праздновали не только греки-киприоты, но турко-кипрская община. "Я был бы в еще большей степени счастлив сегодня, если бы турки-киприоты отмечали этот праздник вместе с нами", - подчеркнул он. Анастасиадис также выразил надежду, что в скором будущем каждый сможет праздновать День независимости на "свободном Кипре", на который бы не оказывали никакого воздействия планы Турции.