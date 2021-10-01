Президент Грузии считает, что ситуация вокруг Саакашвили накаляет предвыборную обстановку

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Информация о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Грузии, накаляет и нарушает спокойную предвыборную обстановку. Об этом в пятницу заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем письменном обращении.

"Происходит тиражирование беспорядков. Это в то время, когда стране больше всего нужно спокойствие, чтобы завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными. Правда это или ложь [приезд Саакашвили в Грузию], эта тема сама собой нарушает спокойную предвыборную среду и накаляет обстановку и общество, которое и так устало", - приводит слова Зурабишвили ее администрация.

По мнению грузинского лидера, те, кто занимается тиражированием темы приезда Саакашвили, на самом деле готовятся не к выборам, а к митингам 3 октября. "Кто занимается тиражированием этой темы и спекулирует на этом, получается, не думает ни о стране, ни о справедливых выборах, а делает ставку на уличные выступления 3 октября, то есть на дестабилизацию", - отметила грузинский лидер.

Она также заявила, что власть в данной ситуации должна обеспечивать спокойствие, а не "отшучиваться".

Саакашвили в пятницу написал в "Фейсбуке", что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда. Власти Грузии опровергли эту информацию, заявив, что он даже не покидал территорию Украины. Ранее они неоднократно обещали арестовать экс-президента, как только он прибудет в страну.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года, когда покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. После этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены решения. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. В июне того же года суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.