Власти ФРГ опубликовали ролик на случай перебоев с электроэнергией у населения

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (ББК) опубликовало видеоролик, призванный помочь гражданам в случае проблем с электроснабжением. Его можно увидеть на странице ББК в Twitter.
Героиня ролика, приуроченного ко Дню защиты от катастроф, - замерзающая пожилая женщина. Для утепления квартиры она обклеивает окна фольгой, собирает из глиняного цветочного горшка и свечей небольшую "печку".
Was tun bei einem #Totalausfall? Auf dem ersten landesweiten #Katastrophenschutztag geht's ums Thema #Blackout mit viel Programm, Infos und Live-Übungen. Diesen Samstag ab 10 Uhr auf dem #Münsterplatz in @BundesstadtBonn! pic.twitter.com/9M3oja2bjX— BBK (@BBK_Bund) September 30, 2021
Ролик посвящен теме отключения электричества и опубликован на фоне роста цен на газ в Европе. Стоимость топлива на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла 1 200 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000, а затем и $1100 за 1 тыс. куб. м.