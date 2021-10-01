Власти ФРГ опубликовали ролик на случай перебоев с электроэнергией у населения

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (ББК) опубликовало видеоролик, призванный помочь гражданам в случае проблем с электроснабжением. Его можно увидеть на странице ББК в Twitter.

Героиня ролика, приуроченного ко Дню защиты от катастроф, - замерзающая пожилая женщина. Для утепления квартиры она обклеивает окна фольгой, собирает из глиняного цветочного горшка и свечей небольшую "печку".