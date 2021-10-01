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Погранохрана Польши вернула группу мигрантов в места пересечения границы с Белоруссией

Пресс-секретарь ведомства Анна Михальская отметила, что мигранты не нуждаются в медицинской помощи

ВАРШАВА, 1 октября. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши вернула группу прошедших в республику из Белоруссии нелегальных мигрантов на линию границы. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская.

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Отвечая на вопрос о группе мигрантов, которые были задержаны в районе местности Михалово, Михальская сказала, что "они были возвращены на линию границы в соответствии с распоряжением министра внутренних дел и администрации". Их вернули "в места, где они пересекли границу", добавила она.

По словам представителя погранохраны, ни один мигрант не заявил о том, что нуждается в медицинской помощи. "Все они получили еду и напитки. Никто не захотел подать прошение о международной защите. Все говорили, что хотят подать такие заявления в Германии. Это было конечное государство на их пути", - рассказала она.

Всего с августа более 10 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток были предотвращены пограничниками. Свыше 1,2 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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