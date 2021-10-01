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В Милане прошло массовое молодежное шествие "Пятницы во имя будущего" с Гретой Тунберг

Тунберг вновь критически высказалась в отношении бездействия мировых лидеров перед лицом климатических изменений

РИМ, 1 октября. /ТАСС/. Массовое многотысячное шествие молодых людей в рамках акции "Пятницы во имя будущего" прошло в пятницу в Милане. Как сообщает агентство ANSA, организаторы мероприятия, в котором приняла участие основательница проекта шведская активистка Грета Тунберг, утверждают, что по центру города прошли до 50 тыс. человек. По данным властей, в шествии приняли участие до 6 тыс. молодых людей.

Одновременно в городе заканчивается молодежный форум, посвященный проблемам климата, который организовала председательствующая в Группе двадцати Италия в рамках подготовки к 26 сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26).

Тунберг приняла изначально участие в этом мероприятии, на котором вновь критически высказалась в отношении бездействия мировых лидеров перед лицом климатических изменений. Произнесенное ею с трибуны "бла-бла-бла" в отношении пустых обещаний стало своего рода лозунгом манифестации, как и песня итальянских партизан "Белла чао!", звучавшая во время шествия.

По заявлению организаторов, акция рассчитана на весь день. Традиционно "Пятницы во имя будущего" предполагает непродолжительную манифестацию на час-два, в это время школьники пропускают уроки.

По свидетельству очевидцев, в Милане значительно увеличены полицейские патрули. Это связано, в частности, с тем, что другая группа активистов (Justice Climate Platform) заняла площадь перед миланской биржей в знак протеста против финансовых интересов, которые не считаются с потребностями планеты. В четверг, когда на молодежный форум приезжал премьер-министр Марио Драги, несколько раз между протестующими и полицейскими возникала напряженность, но ни о каких инцидентах в итоге не сообщалось.

4 октября эстафету посвященных климату конференций и саммитов, которая взяла начало еще на Неделе высокого уровня Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, перехватит Ватикан. В папском городе-государстве состоится встреча представителей религий, посвященная проблеме климатических изменений. Организаторами выступают Ватикан и посольство Великобритании при Святом престоле. Как ожидается, перед делегатами выступит Папа Римский Франциск. Во встрече примет участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Теги
ИталияТунберг, Грета
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