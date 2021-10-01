{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в ФРГ идет расследование в отношении предполагаемого агента турецких спецслужб

Он якобы собирал в Германии данные о сторонниках исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура ФРГ ведет расследование в отношении предполагаемого агента Национальной разведорганизации Турции (MIT), который якобы собирал в Германии данные о сторонниках исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel.

Издание уточнило, что 40-летний мужчина был задержан во время спецоперации около двух недель назад в одном из отелей в Дюссельдорфе. При нем было обнаружено оружие и около 200 патронов, а также список с именами предполагаемых сторонников Гюлена.

Генпрокуратура ФРГ возбудила дело по подозрению в "осуществлении тайной агентурной деятельности" и нарушении закона о обороте оружия. Подозреваемый в настоящее время находится в СИЗО.

Анкара считает, что сторонники Гюлена были организаторами попытки госпереворота, предпринятой в Турции в 2016 году.

Теги
Германия
Президент Грузии считает, что ситуация вокруг Саакашвили накаляет предвыборную обстановку
Саломе Зурабишвили отметил, что это тиражирует беспорядки
Читать полностью