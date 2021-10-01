Замгоссекретаря США Шерман провела переговоры со швейцарской коллегой

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и статс-секретарь МИД Швейцарии Ливия Лой в пятницу на встрече в Берне обсудили, помимо прочего, Россию, КНР, Афганистан и Иран. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"Первый замгоссекретаря США Шерман и статс-секретарь Лой <...> обсудили насущные глобальные вопросы, в том числе Афганистан, Иран, Россию и Китай", - говорится в сообщении.

Встреча проходила в рамках первого раунда американо-швейцарского диалога по стратегическому партнерству. "Запуск диалога по стратегическому партнерству подчеркивает приверженность США укреплению двусторонних отношений со Швейцарией и углублению давнего сотрудничества двух стран по важнейшим глобальным вопросам", - отмечается в сообщении. Стороны также обсудили торговлю, инвестиции, кибербезопасность, права человека, чистую энергетику и противодействие изменению климата.

"Обе страны выразили серьезную заинтересованность в углублении партнерства между США и Швейцарией для продолжения нашей работы для создания более безопасного и процветающего мира", - подытожили в Госдепе.