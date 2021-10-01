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В ФРГ расследуют дело о планировавшемся нападении бывших военных Бундесвера на мигрантов

Правоохранительные органы подозревают девять человек

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Прокуратура Люнебурга (федеральная земля Нижняя Саксония) ведет расследование дела о планировавшемся нападении военно-спортивной группы бывших десантников и резервистов Бундесвера из Нижней Саксонии на мигрантов. Об этом в пятницу сообщило издание Spiegel.

По его информации, правоохранительные органы Люнебурга подозревают девять человек в возрасте от 37 до 53 лет в причастности к вооруженной группе, планировавшей нападение на мигрантов. При этом утверждается, что бывшими десантниками и резервистами руководил подполковник запаса Йенс Г. Он, по данным издания, занимался организацией военно-спортивных учений. Кроме того, утверждается, что Йенс Г. поддерживал контакты с сотрудником Министерства обороны Германии, которого военная контрразведка ФРГ подозревает в экстремизме.

В свою очередь представитель прокуратуры Люнебурга подтвердил изданию Spiegel, что существовало "первоначальное подозрение в том, что основным мотивом могла стать ксенофобия".

В начале сентября на основании имеющихся подозрений следователи провели серию обысков в федеральных землях Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфалия и в Берлине. Были изъяты оружие, боеприпасы и материалы, свидетельствующие о правоэкстремистских взглядах со стороны резервистов. Однако задержаний по данному делу пока произведено не было.

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