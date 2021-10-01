Глава миссии ОБСЕ отметил беспристрастность выполнения мандата РФ на границе с Украиной

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Миссия наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе РФ с Украиной была важным инструментом доверия и беспристрастно исполнила свой мандат, который истек 30 сентября. Об этом заявил глава миссии Дьёрдь Варга в интервью ТАСС.

Он пояснил, что главной задачей наблюдателей было в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности "сообщать о ситуации на пограничных пунктах на российской границе, а также о передвижениях через российско-украинскую границу". "С тех пор, как я вступил в должность, равно как и до этого, миссия непрерывно осуществляла этот мандат", - сказал он.

"Миссия наблюдателей была важным инструментом по укреплению доверия на протяжении семи лет, и ее непрерывное присутствие на этих двух пограничных пунктах стало важным элементом, при помощи которого ОБСЕ реагировала на кризис, разразившийся на Украине и вокруг страны", - подчеркнул главный наблюдатель.

По его словам, члены миссии сделали все возможное, чтобы обеспечить присутствие ОБСЕ на той части российско-украинской границы, которая неподконтрольна Киеву. "С 29 июля 2014 года по 30 сентября 2021 года мы ни на минуту не покидали эти пропускные пункты. Мы отслеживали и сообщали о передвижениях через границу беспристрастно и транспарентно. Наши отчеты размещены в открытом доступе для 57 стран - участниц организации на русском и английском языках", - указал Варга.

Конструктивное взаимодействие с российской стороной

Он отметил, что все это время миссия наблюдателей поддерживала регулярные рабочие контакты с центральными и региональными властями РФ. "У меня также налажены позитивные рабочие отношения на уровне местного самоуправления, в том числе с главой города Каменск-Шахтинский и руководителем городской полиции. Эти должностные лица регулярно получали информацию об основных процессах в миссии, в том числе о регулярном продлении мандата. Полицейский эскорт сопровождал группы наблюдателей от головного офиса до контрольно-пропускных пунктов и обратно", - пояснил глава миссии.

Варга добавил, что российская сторона оказала наблюдателям поддержку в условиях пандемии коронавируса, в частности предоставив возможность пройти вакцинацию. "Регулярные рабочие контакты с городской больницей также обеспечили необходимый уровень медицинских услуг, и миссия получила полную поддержку в предотвращении распространения коронавируса. Ранее в этом году 80% членов миссии были привиты вакциной, предложенной принимающей страной. Я очень благодарен за поддержку городской больнице и Роспотребнадзору", - заявил главный наблюдатель.

Несмотря на все сложности, пандемия не ограничила работу миссии ОБСЕ. "Прежде всего это потребовало от нас принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности и смягчения последствий, в частности соблюдение социальной дистанции. Однако мы по-прежнему могли продолжать выполнять мандат миссии без каких-либо ограничений в отношении наблюдения и отчетной деятельности", - сказал Варга.

Гостеприимство Ростовской области

Делясь впечатлениями от пребывания в России, Варга напомнил, что 2001-2005 годах работал заместителем посла Венгрии в Москве. "Таким образом, у меня осталось много воспоминаний, связанных как с российской столицей, так и с регионами, вместе с теми, которые я приобрел за последние четыре года нахождения в вашем городе. Каменск-Шахтинский - это маленький, но красивый город, в котором живут приятные и гостеприимные люди. Мы желаем им процветания и выражаем благодарность за гостеприимство на протяжении семи лет нашего пребывания в этом городе", - заключил он.

Завершение мандата миссии

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации 2 сентября сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.

В свою очередь заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев отметил, что продление мандата миссии было нецелесообразным, поскольку присутствие наблюдателей ОБСЕ "использовалось рядом стран как повод для разжигания конфронтации", выдвижения в адрес РФ "все более агрессивных и абсурдных требований". Дипломат напомнил, что миссия была развернута летом 2014 года в качестве проявления доброй воли Москвы. Целью этого решения, по словам Зайцева, было побудить украинские власти выбрать путь мирного урегулирования в Донбассе.