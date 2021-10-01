Британского посла вызвали в МИД Чехии

ПРАГА, 1 октября /ТАСС/. Посол Великобритании в Чехии будет вызван в МИД республики для дачи объяснений в связи со скандалом из-за футбольного матча. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter глава чешского внешнеполитического ведомства Якуб Кулганек.

"Хватит! Преднамеренное распространение отвратительных оскорблений чешских детей в СМИ и интернете не имеет отношения к футболу, а тем более [не сочетается] с хорошими отношениями между двумя странами, - подчеркнул он. - В понедельник я вызову британского посла и буду с ним решать возникшую ситуацию".

В четверг в Праге состоялся матч между чешской командой "Спарта" и "Глазго рейнджерс". На стадион не была допущена часть совершеннолетних болельщиков, которым ранее был запрещен вход из-за хулиганского поведения на предыдущих матчах. Организаторы в то же время допускали группы болельщиков-детей в возрасте от 6 до 14 лет в сопровождении взрослых. Дети вели себя эмоционально, о чем весьма нелестно писали в британских СМИ и соцсетях.