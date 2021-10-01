Госдеп допустил возможность встречи Блинкена с Макроном в Париже

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Госдепартамент работает над организацией различных встреч госсекретаря Энтони Блинкена в ходе визита во Францию 4-6 октября. Об этом заявила в пятницу помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе специального телефонного брифинга, посвященного предстоящей поездке главы американского внешнеполитического ведомства.

Донфрид был задан вопрос о возможности встречи Блинкена с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на прошлой неделе, в развитие этого разговора госсекретарь Блинкен встречался с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Нью-Йорке, - сказала она. - Мы про-прежнему работаем [над организацией] двусторонних встреч, которые будут у госсекретаря в Париже. Однако процесс консультаций, которые мы осуществляем по указанию двух президентов, будет затрагивать различные сферы, где мы можем углубить сотрудничество".

"Мы очень заинтересованы в продолжении обсуждений и ищем возможности для углубления нашего прочного сотрудничества с Францией", - подчеркнула Донфрид.

Как отметила помощник госсекретаря, визит в Париж будет также посвящен налаживанию путей по "углублению координации между двумя странами". "В Париже госсекретарь Блинкен проведет двусторонние встречи с нашими давними союзниками, включая министра Ле Дриана, чтобы обсудить сотрудничество по ряду вопросов, - сказала она. - В ходе встреч госсекретарь подчеркнет, что американо-французское партнерство является одним из самых сильных и крепких".

Госсекретарь США посетит 4-6 октября Париж, где будет председательствовать на встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития. В американскую делегацию, в частности, войдут спецпредставитель президента США по климату Джон Керри и представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем, где это решение назвали "ударом в спину". На фоне сделки по подлодкам Франция объявила тогда о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии. Посол Франции в США уже вернулся в Вашингтон.