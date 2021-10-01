Лукашенко назвал отсутствие средств защиты у убитого сотрудника КГБ его инициативой

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ), проводившие 28 сентября оперативные мероприятия в одном из многоквартирных домов, в результате которых был смертельно ранен один из бойцов, были без средств защиты "по собственной инициативе". Об этом сообщает в пятницу агентство БелТА.

"Это и был первый вопрос, который я задал [председателю КГБ Ивану] Тертелю, как только мне доложили через несколько минут об этом происшествии. Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива", - сказал Лукашенко на совещании с руководством администрации президента.

Он пояснил, что сотрудники КГБ приняли такое решение, чтобы "не волновать людей, которые плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке", и проверки, в ходе которых проверяется оперативная информация, велись в гражданской одежде. Лукашенко еще раз подчеркнул, что в тот день не проводилось каких-либо крупных спецопераций.

Ранее в КГБ сообщили, что 28 сентября в ходе проведения специальных мероприятий в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья, в результате чего один из них был смертельно ранен. Ответным огнем стрелявший был убит. По информации КГБ, сотрудники отрабатывали адреса, где, по их данным, могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.