Комитет ООН представит в декабре доклад по полномочиям постпредов Афганистана и Мьянмы

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Аккредитационный комитет ООН представит в декабре Генеральной ассамблее (ГА) доклад о полномочиях постпредов Афганистана и Мьянмы. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель 76-й сессии ГА ООН Абдулла Шахид.

"Председателем комитета является Швеция, комитет соберется в ноябре, а затем в декабре ожидается доклад Генеральной ассамблее", - сказал он.

"Я нахожусь в контакте с комитетом. Комитет передаст в декабре Генассамблее доклад для утверждения, - отметил Шахид. - <...> Генеральная ассамблея является универсальным механизмом и примет решение. 193 страны будут решать".

В Мьянме в начале февраля к власти пришли военные, сместив гражданское правительство, направившее в ООН постпреда Чжо Мо Туна. В Афганистане в августе талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") захватили власть, прежний президент Ашраф Гани бежал из страны.

И военные Мьянмы, и талибы уже предложили ООН своих представителей, однако пока их полномочия не подтверждены аккредитационным комитетом. Назначенный ранее Гани посол Гулям Исхакзай также направил в ООН письмо о подтверждении своей аккредитации.