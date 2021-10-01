Суд запретил экс-президенту Аргентины Макри покидать страну

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 октября. /ТАСС/. Аргентинский судья Мартин Бава вызвал экс-президента Маурисио Макри на допрос по делу о незаконной слежке и запретил ему покидать страну. Об этом сообщила в пятницу газета La Nacion.

По версии следствия, в 2017-2018 годах Федеральное разведывательное агентство (ФРА) Аргентины следило за родственниками членов экипажа пропавшей подводной лодки ВМС "Сан Хуан". Как считает судья, ответственность за принятие решения о предполагаемом шпионаже лежала не только на агентах и руководстве ФРА, но и на главе государства.

Макри должен явиться в суд 7 октября. В настоящее время экс-президент находится в США.

Дизель-электрическая подводная лодка "Сан-Хуан", на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. В день исчезновения подлодки экипаж информировал командование о попадании воды в отсек с аккумуляторами, что привело к короткому замыканию и "началу возгорания". Частная американская компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины, обнаружила погибшую субмарину на глубине 907 м в ноябре 2018 года.