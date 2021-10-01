Замгоссекретаря США прокомментировала прошедший диалог по стратегической стабильности с РФ

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Диалог по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном охватывает все соответствующие вопросы, в том числе связанные с киберпространством. Об этом первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила в пятницу на специальном телефонном брифинге, посвященном ее поездке в Швейцарию, в рамках которой она, в частности, приняла участие во втором раунде российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

"Диалог охватывает весь спектр вопросов, которые США и РФ могут выдвинуть для обсуждения. Все, что они хотят обсудить в широкой области, которая включает более традиционный контроль над вооружениями, обычные вооружения, новые виды вооружений, искусственный интеллект, киберпространство", - сказала она, уточнив, что обсуждение вопросов, связанных с киберпространством, идет и по другим каналам.

Шерман отметила, что в целом состоявшиеся в четверг в Женеве переговоры по стратегической стабильности были содержательными. "У нас были очень оживленные и детальные обсуждения. Мы очень рады, что смогли опубликовать совместное заявление, в котором объявили о создании двух рабочих групп <...>. Этот диалог ценен сам по себе, потому что он раскрывает нормы, в которые мы [США и РФ] верим и хотим создать", - добавила заместитель главы Госдепа. По ее словам, Вашингтон также рассчитывает, что диалог по стратегической стабильности позволит в том числе выработать договоренности на смену СНВ-3.

"Диалог по стратегической стабильности также демонстрирует приверженность США взаимодействию даже с такими странами, как Россия, с которыми у нас есть очень серьезные разногласия. Несмотря на наши разногласия, США и Россия признают, что великие державы должны собираться вместе и пытаться решить проблемы там, где это возможно. Именно это мы и делаем в контексте диалога по стратегической стабильности", - подчеркнула Шерман.