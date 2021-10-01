Лукашенко удручен оценкой со стороны ряда россиян событий вокруг гибели сотрудника КГБ

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию вокруг гибели офицера Комитета государственной безопасности (КГБ) страны, заявил, что его удручают оценки некоторых россиян в отношении этих событий, в частности действий спецподразделений.

"Отслеживая ситуацию в СМИ, получая дополнительную информацию, я заметил не просто разночтения, разные оценки этого события. Но, что меня удручает, поведение россиян, коллег-чекистов и бойцов антитеррористических организаций. <...> Удручает то, что эти люди, вроде бы такие же, как и ребята из белорусской группы "А", прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений. <...> Вот где-то "непрофессионально", еще что-то", - отметил Лукашенко в пятницу на совещании с руководством своей администрации, сообщает агентство БелТА.

Ранее в КГБ сообщили, что 28 сентября в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником был открыт из ружья огонь на поражение, в результате чего сотрудник КГБ был смертельно ранен. Ответным огнем стрелявший был убит. Следственным комитетом Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.