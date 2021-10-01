В Грузии задержали Саакашвили

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждал, что находится в Батуми, задержан. Об этом в пятницу на брифинге сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан", - сказал Гарибашвили.

По словам премьера, он доставлен в соответствующее пенитенциарное учреждение. Гарибашвили отметил, что правоохранительные органы владели информацией о его передвижении еще на Украине и процесс был под полным контролем. Глава правительства поблагодарил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и председателя Службы госбезопасности Грузии за проделанную работу.

Саакашвили находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километрах от Тбилиси, заявил грузинский телеканал TV Pirveli. По его данным, Саакашвили уже доставлен в пенитенциарное учреждение. На встречу с ним едет омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Периметр тюрьмы охраняют усиленные наряды полиции.

Кроме того, владелец и гендиректор оппозиционного грузинского телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил, что займется защитой интересов Саакашвили в Грузии. "Я, Ника Гварамия, начинаю правовую защиту Михаила Саакашвили. Я сегодня же посещу тюрьму", - сказал Гварамия, который в годы президентства Саакашвили был министром юстиции.

О произошедшем

Бывший президент в пятницу написал на странице в Facebook, что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда. Позже Саакашвили опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Власти Грузии неоднократно заявляли, что экс-лидера сразу же арестуют, как только он прибудет в страну.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года, когда покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. После этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены решения. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. В июне того же года суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.