Замгоссекретаря считает, что США и РФ могут вскоре разрешить проблемы с визами

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Вашингтон и Москва обсуждают вопросы, которые касаются трудностей с выдачей виз, обе стороны привержены скорейшему нахождению решения. Уверенность в этом выразила в пятницу на брифинге для журналистов первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, отвечая на вопрос ТАСС.

"Во-первых, начиная с ноября люди смогут приехать в США, если они вакцинированы [от нового коронавируса]. Так что с ноября изменится то, как люди смогут приезжать. Да, есть визовые вопросы, которые обсуждают наши страны, но, я думаю, оба государства привержены тому, чтобы решить эти вопросы так быстро, как мы только можем", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда может нормализоваться процесс выдачи россиянам американских виз, и о том, как вводящиеся США из-за пандемии ограничения затруднят для граждан РФ въезд в страну.

С ноября американские власти будут требовать от прибывающих в страну иностранцев справку о полной вакцинации от нового коронавируса, сообщил ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс. По его словам, подтверждающий вакцинацию документ необходимо будет предъявлять при посадке в направляющийся в США самолет. Кроме того, от желающих въехать в США граждан других стран будут требовать наличия отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.

Газета The Washington Post в сентябре сообщила, что власти США могут с ноября не пускать в страну иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Как отмечало издание, согласно данным требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо ВОЗ. В Госдепартаменте США ТАСС ранее не дали однозначного ответа на вопрос о том, соответствуют ли эти утверждения газеты действительности.