В Белоруссии возбудили дело в отношении двух анархистов, находящихся за рубежом

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении двух представителей организации "Революционное действие" по обвинению в разжигании социальной вражды. Об этом сообщили в пятницу в Следственном комитете республики.

"В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.130 (Действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признакам иной социальной принадлежности) Уголовного кодекса. В ближайшее время они будут объявлены в розыск", - отмечает агентство БелТА со ссылкой на следственное ведомство.

По данным следствия, 29-летние Роман Халилов и Евгений Журавский 29 сентября текущего года совместно с другими участниками преступной организации, находясь около посольства Белоруссии в Польше, демонстрировали различные материалы, содержащие информацию, "поддерживающую действия лица, совершившего убийство сотрудника КГБ, и сведения, заведомо направленные на разжигание социальной розни и вражды, а также героизирующие террористическую деятельность". В СК проинформировали, что свои противоправные действия обвиняемые запечатлели на фото и видео, а после разместили их вместе с другими материалами на различных интернет-ресурсах, в том числе посредством деструктивных телеграм-каналов, и на администрируемом участниками анархистского движения сайте.

Ранее в КГБ сообщили, что 28 сентября в ходе проведения специальных мероприятий в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья, в результате чего один из них был смертельно ранен. Ответным огнем стрелявший был убит. По информации КГБ, сотрудники отрабатывали адреса, где, по их данным, могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.