США призвала Турцию отказаться от намерений продолжения закупки у РФ вооружений

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Турцию отказаться от планов дальнейшего приобретения оружия и военной техники у России, предупреждая о том, что не оставят без последствий реализацию Анкарой таких намерений. Об этом сообщила в пятницу в телефонном брифинге первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, комментируя высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана о возможности закупки Анкарой у Москвы новых партий оружия и военной техники.

"Это сохраняющийся вопрос. Мы призываем Турцию на всех уровнях и при всех возникающих возможностях не сохранять [уже купленную ранее у Москвы зенитную ракетную] систему С-400 и воздержаться от приобретения какой-либо дополнительной российской военной техники. Мы ясно даем это понять Турции - как и то, каковы будут последствия, если она станет двигаться в данном направлении", - заявила первый заместитель главы внешнеполитического ведомства США.

По ее словам, Вашингтон, как и прежде, настаивает на том, что "такие системы не совместимы <...> с системами НАТО", членом которой является Турция.

Одновременно Шерман подчеркнула несколько раз, что Вашингтон высоко ценит отношения с Анкарой, ее роль в Североатлантическом альянсе. "Турция иной раз представляет собой вызов. Уверена: и они (турки - прим. ТАСС) считают порой, что Соединенные Штаты представляют собой вызов. Тем не менее они являются ценным союзником по НАТО. Кроме того, они приняли миллионы беженцев из Сирии, они выстроили мощную экономику", - сказала замгоссекретаря. Кроме того, она приветствовала роль Турции в обеспечении безопасности международного аэропорта Кабула при массовой эвакуации из Афганистана после перехода этой южноазиатской страны под контроль движения "Талибан" (запрещено в России).

"Да, у них [турок] сложные отношения со многими странами, как и у нас [американцев]. <...> Турция - ценный партнер по НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения развития этих отношений со всеми их сложностями и иной раз вызовами", - отметила Шерман.