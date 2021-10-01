СК Белоруссии сообщил о волне лжеминирований по всей стране

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Сообщения о минировании зданий массово были разосланы в пятницу руководителям государственных организаций и предприятий по всей Белоруссии. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на Следственный комитет страны.

"Сегодня по всей стране следователи работают по сообщениям об опасности. На адреса электронной почты руководителей многих государственных организаций и предприятий пришло сообщение о минировании зданий. Саперами обследуются территории, следователями проводятся осмотры мест происшествий. По итогам работы будет дана правовая оценка", - приводи БелТА информацию СК.

Сообщается, что по результатам первых осмотров взрывчатых веществ обнаружено не было.

Ранее в пятницу пресс-служба УВД Витебского облисполкома сообщила, что более 5 тыс. человек были эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании различных учреждений области. Также сотрудникам милиции в Минске пришлось проверять сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки Белоруссии.

Также стало известно о том, что сообщения о взрывных устройствах были получены в посольствах Белоруссии в Австрии, Киргизии и Казахстане.