Экс-чиновник администрации президента Украины предстанет перед судом за госизмену

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование в отношении бывшего чиновника администрации президента и аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, подозреваемого в госизмене. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр украинской спецслужбы, не называя фамилии чиновника.

"По материалам контрразведки СБУ, завершено досудебное расследование в отношении бывшего чиновника администрации президента Украины и аппарата СНБО. Злоумышленник обвиняется в государственной измене. Установлено, что он передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти", - отмечается в сообщении.

Материалы уголовного производства направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В июне СБУ сообщила, что ее контрразведка разоблачила бывшего чиновника администрации президента и СНБО, который был завербован иностранной спецслужбой. Ведомство установило, что чиновник, работая в президентской администрации, в 2014 году собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о функционировании органов госвласти Украины. Чиновник собирал, систематизировал информацию с закрытым доступом, касающуюся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем.

По данным местных СМИ, подозреваемый - чиновник администрации экс-президента Виктора Януковича Леонид Пирожков. С июня 2021 года он находится под круглосуточным домашним арестом.