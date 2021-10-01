Генсек ООН обсудил с премьером Эфиопии ситуацию с высылкой сотрудников организации

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Принцип "персона нон грата" не может применяться к сотрудникам ООН, представители организации в Эфиопии пока остаются в стране. Об этом сообщил в пятницу заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Наша позиция в том, что принцип "персона нон грата" относится к двусторонним отношениям между государствами, но не к ООН, - сказал он. - Насколько я знаю, они [сотрудники, высылки которых потребовали власти страны] остаются в Эфиопии".

Ранее власти Эфиопии дали на отъезд семи сотрудников организации 72 часа. С тех пор прошло более суток. На уточняющий вопрос, означает ли это, что сотрудники ООН не собираются уезжать из Эфиопии, Хак не дал прямого ответа, вновь повторив про неприменимость принципа "персона нон грата" к сотрудникам ООН. Он также добавил, что если у них возникнут проблемы с безопасностью, организация "предпримет соответствующие шаги", но не уточнил, о чем именно идет речь.

Представитель генерального секретаря отметил, что Антониу Гутерриш обсудил сложившуюся ситуацию с премьер-министром страны Абием Ахмедом. "Состоялись контакты на высшем уровне. Генеральный секретарь ООН обсудил ситуацию с премьером Эфиопии", - сказал он.

В четверг МИД Эфиопии потребовал от семерых сотрудников ООН покинуть страну в течение 72 часов. В опубликованный внешнеполитическим ведомством списке подлежащих к высылке включены представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), руководитель группы по мониторингу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Как утверждают в МИД Эфиопии, они вмешивались во внутренние дела страны.