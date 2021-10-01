В посольстве Украины в Грузии отказались комментировать задержание Саакашвили

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники посольства Украины в Тбилиси отказались комментировать информацию о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Мы не уполномочены давать какие-то разъяснения по этому поводу [задержанию Саакашвили]", - сообщил ТАСС сотрудник посольства.

Бывший президент в пятницу написал в Facebook, что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда. Позже Саакашвили опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил, что Саакавшвили задержан в республике.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года, когда покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. После этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены решения. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. В июне того же года суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.