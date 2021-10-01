В офисе Саакашвили в Киеве назвали провокацией сообщение о его задержании в Грузии

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Глава киевского офиса экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мария Барабаш заявила, что нет доказательств его задержания в Грузии, и назвала провокацией сообщения об аресте политика.

"Нет доказательств задержания Михаила. Думаю, что это провокация, чтобы он вышел онлайн", - заявила Барабаш в пятницу агентству РБК-Украина.

Бывший президент в пятницу написал на странице в Facebook, что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда. Позже Саакашвили опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Спустя несколько часов премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили объявил, что Саакашвили задержан и доставлен в соответствующее пенитенциарное учреждение.

Обвинения в Грузии и гражданство Украины

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко пригласил Саакашвили в страну, предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после возникшего конфликта с Саакашвили лишил последнего гражданства, после чего политик был выдворен за пределы Украины. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, в конце того же месяца тот вновь приехал на Украину и через год возглавил исполнительный комитет нацсовета реформ.