Мужчина, напавший в июне на прохожих в Вюрцбурге, впервые дал показания

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии впервые провели допрос мужчины, который в конце июня напал с ножом на прохожих в городе Вюрцбург (федеральная земля Бавария) на юге ФРГ. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры Мюнхена Флориана Вайнцирля.

По его информации, мужчина был допрошен в четверг и впервые рассказал о случившемся. При этом уточняется, что в настоящее время он находится в психиатрической больнице. Как пишет местная газета Main Post, адвокат подозреваемого готов сотрудничать со следствием.

25 июня вооруженный ножом 24-летний сомалиец напал на прохожих в центре города Вюрцбург, погибли три человека, пострадали как минимум пятеро. Нападавший был задержан после того, как полиция ранила его в ногу. В общежитии, где был зарегистрирован подозреваемый, правоохранительные органы нашли пропагандистские материалы экстремистского толка.

Изначально сообщалось, что сомалиец незадолго до нападения проходил психиатрическое лечение, имел проблемы с законом, но в списках экстремистов никогда не числился. В Вюрцбурге он проживал с 2015 года. 20 июля текущего года Генеральная прокуратура ФРГ объявила, что, согласно предварительным результатам экспертизы, в момент совершения преступления мужчина, вероятно, был невменяемым. По этой причине в июле он был переведен из следственного изолятора в психиатрическую больницу.