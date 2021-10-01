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Задержание Саакашвили в Грузии

МИД Украины пригласил посла Грузии в связи с задержанием Саакашвили

Ведомство пригласило посла "для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания"
Здание МИД Украины Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание МИД Украины
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Посол Грузии на Украине приглашен в МИД страны в связи с задержанием в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, являющегося украинским гражданином. Об этом сообщил в пятницу спикер украинского дипведомства Олег Николенко.

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"В МИД приглашен руководитель посольства Грузии для получения информации", - сказал он, сообщил телеканал "Украина 24".

Как уточнил Николеко в Twitter, дипведомство пригласило посла "для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания".

Ранее в пятницу Саакашвили написал на странице в Facebook, что спустя восемь лет после отъезда вернулся на родину к выборам в местные органы власти, запланированные на 2 октября. Позже он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позднее сообщил, что Саакавшвили задержан в республике.

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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