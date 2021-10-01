Замгоссекретаря США отметила, что страна нацелена на взаимодействие с КНР

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты настроены на взаимодействие с Китаем, несмотря на все противоречия между Вашингтоном и Пекином. С таким заверением выступила в пятницу на телефонном брифинге для журналистов первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Я действительно вижу взаимодействие с Китаем", - заявила первый заместитель главы внешнеполитического ведомства США, когда ее попросили пояснить, усматривает ли она перспективы налаживания Вашингтоном диалога по стратегической стабильности с Пекином, подобного тому, который ведут американцы и россияне. Из-за технической неполадки первую часть ответа Шерман на этот вопрос разобрать было невозможно.

"Мы неоднократно говорили, что отношения с КНР сложные. Мы будем решительно конкурировать за [экономическое] процветание наших людей в предстоящие годы. И мы хотим заниматься этим в равных условиях", - отметила американский дипломат. "Мы будем бросать вызов КНР, когда должны [поступать таким образом], - сказала Шерман. - И мы будем искать сферы сотрудничества, где можем их найти".

"Мы [США] и Россия расходимся во мнениях по многим вопросам. И тем не менее мы сотрудничаем, чтобы попытаться гарантировать как две крупнейшие ядерные державы мира, что на планете сохраняется безопасность", - подчеркнула замгоссекретаря. По ее словам, сигнал, который Вашингтон подает Пекину, заключается в следующем: "Мы должны найти сферы, в которых можем сотрудничать".

"Так что предстоит долгий путь, однако взаимодействие, безусловно, является его частью", - добавила Шерман.