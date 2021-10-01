Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и тоном Грузии

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и тоном заявлений Тбилиси о возможном развитии ситуации. Об этом сообщил в пятницу в "Фейсбуке" пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации", - отметил он.

По словам Никифорова, Украина обращается к грузинской стороне для разъяснения любых обстоятельств и причин такого шага относительно гражданина Украины. Он отметил также, что посольство Украины в Грузии пока не получало официальной информации о задержании. "Но наши консулы уже работают, чтобы оказать Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", - добавил пресс-секретарь.

На задержание Саакашвили отреагировал МИД Украины, который пригласил посла Грузии для "получения информации". "В МИД приглашен руководитель посольства Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", - написал спикер украинского дипведомства Олег Николенко в "Твиттере".

Ранее в пятницу Саакашвили написал в "Фейсбуке", что спустя восемь лет после отъезда вернулся на родину к выборам в местные органы власти, запланированные на 2 октября. Позже он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позднее сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики.

Обвинения в Грузии и гражданство Украины

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко пригласил Саакашвили в страну, предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после возникшего конфликта с Саакашвили лишил его гражданства, после чего политик был выдворен за пределы Украины. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, в конце того же месяца последний вновь приехал на Украину и через год возглавил исполнительный комитет нацсовета реформ.