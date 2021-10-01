Движение талибов Пакистана объявило о прекращении огня на северо-западе страны

ИСЛАМАБАД, 1 октября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, "Движение талибов Пакистана") в пятницу объявила о приостановлении боевых действий в районе Южный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва) до 20 октября.

"Наши лидеры призвали всех боевиков соблюдать режим прекращения огня с сегодняшнего дня [1 октября] по 20 октября", - цитирует телеканал Geo TV текст заявления ТТП.

Ранее 1 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью турецкому телеканалу TRT заявил, что Исламабад ведет переговоры о примирении с представителями "некоторых" групп, входящих в движение талибов. Он отметил, что правительство готово предоставить амнистию боевикам ТТП, которые сложат оружие.

"Движение талибов Пакистана" действует в основном в северо-западных регионах Пакистана и на границе с Афганистаном. Его участники выступают против пакистанского правительства и системы власти в стране, стремятся к созданию в Пакистане "подлинного исламского государства". Боевики осуществляют теракты и вступают в столкновения с правительственными войсками.