В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

3 февраля 2005 года в Тбилиси при невыясненных обстоятельствах погибли премьер-министр Грузии Зураб Жвания и заместитель губернатора края Квемо Картли (Восточная Грузия) Рауль Юсупов. На экстренном брифинге министр внутренних дел Вано Мерабишвили сообщил, что гибель Жвании произошла в результате несчастного случая из-за "утечки бытового газа из аппарата газообогревателя". Эту версию грузинских властей позднее подтвердили специалисты ФБР США, привлеченные к расследованию. Однако родственники Зураба Жвании неоднократно заявляли, что не верят в официальную версию его смерти и требовали повторного расследования.

Оппозиция обвинила в смерти Жвании Михаила Саакашвили, с которым у него были политические разногласия. Так, лидер оппозиционной Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили утверждал, что премьер был убит в присутствии Саакашвили "во время дележа барышей от продажи Грузинского морского пароходства".

После прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" в конце ноября 2012 года Главная прокуратура Грузии возобновила расследование обстоятельств смерти Жвании. К уголовной ответственности в 2014 и 2015 годах было привлечено несколько человек. Михаил Саакашвили с 2014 года проходит по этому делу в качестве свидетеля.