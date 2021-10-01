Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил 1 октября о задержании экс-президента республики Михаила Саакашвили. Его доставили в тюрьму города Рустави.
Бывший президент ранее написал в Facebook, что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда. Позже Саакашвили опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Власти Грузии неоднократно заявляли, что экс-президента арестуют по прибытии на родину.
ТАСС собрал материал о том, в чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии.
Подозрения в причастности к гибели Зураба Жвании
3 февраля 2005 года в Тбилиси при невыясненных обстоятельствах погибли премьер-министр Грузии Зураб Жвания и заместитель губернатора края Квемо Картли (Восточная Грузия) Рауль Юсупов. На экстренном брифинге министр внутренних дел Вано Мерабишвили сообщил, что гибель Жвании произошла в результате несчастного случая из-за "утечки бытового газа из аппарата газообогревателя". Эту версию грузинских властей позднее подтвердили специалисты ФБР США, привлеченные к расследованию. Однако родственники Зураба Жвании неоднократно заявляли, что не верят в официальную версию его смерти и требовали повторного расследования.
Оппозиция обвинила в смерти Жвании Михаила Саакашвили, с которым у него были политические разногласия. Так, лидер оппозиционной Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили утверждал, что премьер был убит в присутствии Саакашвили "во время дележа барышей от продажи Грузинского морского пароходства".
После прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" в конце ноября 2012 года Главная прокуратура Грузии возобновила расследование обстоятельств смерти Жвании. К уголовной ответственности в 2014 и 2015 годах было привлечено несколько человек. Михаил Саакашвили с 2014 года проходит по этому делу в качестве свидетеля.
Приговор по делу о нападении на Валерия Гелашвили
14 июля 2005 года в Тбилиси было совершено вооруженное нападение на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. 5 августа 2014 года Главпрокуратура Грузии приняла постановление о привлечении Саакашвили и бывшего главы МВД Вано Мерабишвили к ответственности по обвинению в организации нападения. По данным следствия, Саакашвили в 2005 году поручил Мерабишвили организовать избиение депутата. Причиной послужила статья в одной из местных газет, в которой Гелашвили выразил недовольство тем, что по указанию президента у него отобрали имущество, а также в резкой форме высказался о личной жизни Саакашвили.
Вано Мерабишвили 22 сентября 2016 года был признан горсудом Тбилиси виновным по делу об избиении депутата и приговорен к шести годам и девяти месяцам лишения свободы "за превышение должностных полномочий".
28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы с такой же формулировкой. Как и Мерабишвили, он был лишен права занимать должности в органах госвласти Грузии в течение двух лет и трех месяцев.
Приговор по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани
28 июня 2006 года в Тбилиси был убит сотрудник "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Вскоре после этого оппозиционный телеканал "Имеди", принадлежащий бизнесмену Бадри Патаркацишвили, озвучил версию о причастности к организации убийства руководства МВД во главе с Вано Мерабишвили. В марте 2006 года по обвинению в совершении преступления были арестованы четыре офицера МВД. В июне того же года они были приговорены к различным срокам тюремного заключения, в 2008 году Саакашвили их помиловал.
20 октября 2014 года Мерабишвили был приговорен к трем годам лишения свободы по данному делу. 27 ноября 2014 года Главпрокуратура Грузии предъявила обвинения Саакашвили. По данным следствия, глава государства в 2008 году злоупотребил служебными полномочиями, помиловав осужденных "в обход комиссии по помилованию".
5 января 2018 года горсуд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы. Суд принял решение запретить ему в течение 1,5 лет занимать в Грузии государственные должности.
Дело о подавлении оппозиционных выступлений 2007 года
7 ноября 2007 года сотрудники правоохранительных органов жестоко разогнали оппозиционную демонстрацию в Тбилиси, при этом несколько сотен протестующих получили травмы. Затем отряд спецназа МВД ворвался в помещение телеканала Imedi и избил его сотрудников.
После окончания полномочий Саакашвили на посту президента Главная прокуратура Грузии начала расследований этих событий. 28 июля 2014 года Саакашвили заочно были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. По данным Главпрокуратуры, приказ о подавлении демонстраций отдал лично глава государства. Кроме того, по его указанию "высшие должностные лица Грузии начали незаконный процесс завладения имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили". У семьи Патаркацишвили были изъяты телеканал Imedi и другие объекты (впоследствии были возвращены).
Обвинения в растрате госсредств
13 августа 2014 года Саакашвили было предъявлено еще одно обвинение - в растрате государственных средств на сумму 8,8 млн лари (около $5 млн по курсу 2014 года, около $3 млн по текущему курсу). По сведениям Главпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности "на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера", а также на приобретение предметов роскоши, на аренду в ходе зарубежных поездок яхт, самолетов и др., на оплату расходов сопровождающих лиц. Если суд установит виновность Саакашвили, ему грозит лишение свободы от семи до девяти лет.
Обвинения в санкционировании убийства Бадри Патаркацишвили
12 февраля 2008 года в собственном доме недалеко от Лондона скончался бизнесмен Бадри Патаркацишвили. Официальная причина смерти - сердечный приступ. Спустя более 10 лет, 17 октября 2018 года, Главная прокуратура Грузии объявила о раскрытии дела по подготовке убийства Патаркацишвили. В рамках расследования были арестованы бывшие высокопоставленные чиновники департамента конституционной безопасности МВД республики, подозреваемые в превышении служебных полномочий и подготовке убийства. В записях разговоров, которые опубликовала Главпрокуратура, один из подозреваемых заявляет, что убийство санкционировал сам Саакашвили. Экс-президент Грузии эти обвинения отверг, предположив, что они направлены на то, чтобы скомпрометировать его лично и его сторонников накануне президентских выборов. На пост президента Грузии от партии сторонников Саакашвили "Единое национальное движение" был выдвинут Григол Вашадзе, который считался основным соперником Саломе Зурабишвили, поддерживаемой правящей партией "Грузинская мечта" (28 ноября 2018 года уступил Зурабишвили с результатом 40,48% против 59,52%).