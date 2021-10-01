Президиент Грузии заявила, что не помилует Саакашвили

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, которого задержали в пятницу.

В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

"Сегодня многие спрашивают, планирует ли президент его [Саакашвили] помиловать. Тут ответ один, простой и окончательный - нет и никогда", - сказала Зурабишвили в пятницу в ходе телеобращения.

По ее мнению, Саакашвили прибыл в Грузию для дестабилизации, вопреки советам международных партнеров.

"Он [Саакашвили] пришел в страну для того, чтобы внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнеров", - сказала Зурабишвили.