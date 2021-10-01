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Задержание Саакашвили в Грузии

Президиент Грузии заявила, что не помилует Саакашвили

По мнению Саломе Зурабишвили, бывший президент прибыл в Грузию для дестабилизации

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, которого задержали в пятницу.

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"Сегодня многие спрашивают, планирует ли президент его [Саакашвили] помиловать. Тут ответ один, простой и окончательный - нет и никогда", - сказала Зурабишвили в пятницу в ходе телеобращения.

По ее мнению, Саакашвили прибыл в Грузию для дестабилизации, вопреки советам международных партнеров. 

"Он [Саакашвили] пришел в страну для того, чтобы внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнеров", - сказала Зурабишвили.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗурабишвили, СаломеЗадержание Саакашвили в Грузии
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