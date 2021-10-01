Высшие судебные органы Франции начали публиковать свои решения в виде открытых данных

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Госсовет Франции и Кассационный суд страны отныне будут публиковать все свои решения в сети в виде открытых данных, начиная с тех, что были приняты 30 сентября и позже. Об этом сообщило в пятницу Министерство юстиции Франции.

"Эти решения теперь доступны на новом специальном сайте Государственного совета и на сайте Кассационного суда, которые оснащены расширенными инструментами поиска", - говорится в заявлении. В нем утверждается, что данный шаг не нанесет ущерба частной жизни и безопасности людей, которых касаются эти документы.

Если ранее в открытом доступе ежегодно появлялось по 20 тыс. вердиктов по административным делам и 15 тыс. решений судов общей юрисдикции, то теперь министерство рассчитывает публиковать по 300 тыс. и 3 млн таких решений соответственно.

Сайт Госсовета предлагает скачивать архивы с вердиктами, датированными 30 сентября, на сайте Кассационного суда документы вывешены отдельно. Сейчас там лишь несколько дел, однако суд подчеркивает, что результаты будут публиковаться постепенно, "в соответствии с критериями конфиденциальности". В частности, предполагается скрывать имена фигурантов дел и третьих сторон, а также прочие личные данные.

Как отмечают в министерстве, данное решение призвано сделать судебную систему страны более открытой. Весной 2022 года аналогичный шаг предусмотрен для апелляционных судов, а в июне - для административных судов. Решений судов по трудовым делам и коммерческих судов в таком виде придется ждать до июня 2023 года и декабря 2024 года соответственно.