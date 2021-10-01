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Лукашенко заявил, что при угрозе Белоруссии власти посадят любой самолет в республике

Президент при этом подчеркнул, что он лично может гарантировать безопасность полетов над территорий страны

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность пролета иностранных самолетов над республикой , но если власти будут видеть угрозу белорусскому государству , то посадят любой самолет.

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"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси ", - сказал Лукашенко в интервью CNN, фрагмент которого был показал по телеканалу "Беларусь-1" в пятницу.

Президент заметил, что так поступят и другие государства, поэтому он здесь не исключение. "А бояться через Беларусь летать... Летайте через Северный полюс, Южный. Это ваше право, я вас заставить не могу <...>", - сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия "даже не то, что США, даже не Великобритания", чтобы какие-то условия выставлять.

"Нет вас - здесь летают другие, ничего, обойдемся <...>", - сказал Лукашенко. При этом подчеркнул, что "это никому не выгодно". "Не знаю, зачем вы это устраиваете. А то, что перестали летать, так вы команду дали такую, - подчеркнул он. - Еще не успели задержать этого оппозиционера [Романа Протасевича], а уже все в Европе и в Америке после команды из Вашингтона, все начали под копирку делать заявления, они были однотипны".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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