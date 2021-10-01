Парламент Абхазии не принял постановление об отстранении главы МВД

СУХУМ, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Абхазии не смогли принять постановление об отстранении от должности министра внутренних дел Дмитрия Дбара, его заместителя и замкомандира Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) на время следствия по факту инцидента, имевшего место 30 сентября в Сухуме, передает корреспонгдент ТАСС.

Парламент собирался в пятницу вечером на экстренное заседание в связи с инцидентом с участием министра внутренних дел и депутата парламента Гарри Кокая. В это время у стен парламента собрались около 100 односельчан Кокаи и представителей оппозиции, возмущенные тем, что Кокаю, по версии МВД, пять раз стрелявшего в воздух, избили сотрудники МВД. В министерстве заявляют, что депутат при виде милиционеров проявил агрессию, выдать оружие отказался, после чего покинул место преступления и скрылся. Помимо министра, в инциденте участвовали его заместитель, командир СОБРа Ращ Цвижба и замкомандира СОБР Дадын Чачхалия.

В постановлении, которое не набрало необходимого количества голосов, отмечалось, что высшие должностные лица МВД "совершили противоправные действия в отношении депутата парламента [Кокая] и ветеранов - инвалидов войны 1992-1993 гг."

В "целях предотвращения общественно-политической напряженности генпрокуратуре и Службе госбезопасности" в постановлении предлагалось "до 7 октября провести следствие по факту избиения 30 сентября в Сухуме", президенту Аслану Бжании предлагалось "на время следственных действий отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел Дмитрия Дбара, его заместителя Раща Цвижбу и заместителя командира СОБР МВД Дадына Чачхалию и иных сотрудников МВД, причастных к инциденту".

На заседании был 21 депутат, за постановление проголосовали всего 17, двое против, двое воздержались.

После заседания

После заседания к участникам акции протеста обратился спикер парламента Валерий Кварчия. Он рассказал собравшимся о том, что постановление не набрало нужного количества голосов, в том числе из-за отсутствия многих депутатов.

"В понедельник, если позволите, примем новое решение с участием всех депутатов. Мы осуждаем случившийся инцидент, мы осуждаем то, как поступили с ветеранами, как поступили с депутатом, у которого неприкосновенность", - сказал спикер.

Однако собравшиеся не собирались расходиться, пока к ним не обратился ветеран войны Гиви Допуа. Он призвал всех не превращать сложившуюся ситуацию в политику, прийти всем в понедельник к зданию парламента и требовать принятия решения об отстранении руководителей МВД от работы. После этого люди стали расходиться.