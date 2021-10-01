В Раде считают, что задержание Саакашвили может вызвать дипломатический скандал

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Задержание экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал. Об этом заявил в пятницу глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал на эту тему, потому что Саакашвили - гражданин Украины, и его не имеют права просто так безосновательно задерживать", - сказал Арахамия журналистам.

При этом, по его словам, этот вопрос будут разбирать на международном уровне. "Мне кажется, что пройдут выходные, и точно будет разбор этой ситуации на международном уровне. У нас есть группа дружбы с Грузией, и я считаю, что нужно и на межпарламентском уровне также этот вопрос урегулировать", - сказал Арахамия.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил о том, что глава государства обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и тоном заявлений Тбилиси о возможном развитии ситуации. По словам Никифорова, Украина обращается к грузинской стороне для разъяснения любых обстоятельств и причин такого шага относительно гражданина Украины. В свою очередь офис президента Украины расценил задержание Саакашвили как месть по отношению к политику, о чем заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.

Известно также, что в МИД Украины приглашен представитель посольства Грузии "для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания".

В пятницу Саакашвили написал в Facebook, что спустя восемь лет после отъезда вернулся на родину к выборам в местные органы власти, запланированным на 2 октября. Позже он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позднее сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики.