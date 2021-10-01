США сохраняют готовность обсуждать с КНДР все вопросы, представляющие взаимный интерес

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Власти США готовы обсуждать с северокорейской стороной весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, однако пока не получили ответа от Пхеньяна на соответствующие предложения. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы выступили с конкретными предложениями для обсуждения с Северной Кореей. Но пока не получили ответа", - сказала она. "Мы готовы обсуждать весь спектр вопросов", - добавила Псаки. Она отметила, что США "проводят оценки" информации о недавних запусках, которые произвела КНДР.

"Что касается недавних ракетных запусков <...>, мы, конечно, знаем об этих сообщениях", - добавила Псаки. Она констатировала, что США "проводят оценки" имеющихся данных.

Псаки отметила, что пока не может представить конкретные комментарии относительно заявлений КНДР о готовности восстановления каналов связи с Южной Кореей.

Ранее на этой неделе Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.