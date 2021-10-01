Делегация СБ ООН посетит Мали и Нигер

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Делегация Совета Безопасности (СБ) ООН отправится 22-26 октября в Мали и Нигер. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель СБ, постпред Кении Мартин Кимани.

"Мы также рады тому, чтобы предоставить возможность Совету Безопасности ООН совершить первый полноценный визит с момента начала пандемии коронавируса. Это будет визит в регион Сахеля, - сказал он. - Мы посетим 24-26 октября Мали и Нигер".

По словам постпреда, в Мали запланированы встречи с различными заинтересованными сторонами, представителями властей, гражданского сообщества, а также с многопрофильной миссией ООН по стабилизации в этой стране.

В Нигере делегация встретится с чиновниками правительства, другими важными игроками для оценки усилий в сфере политики, экономики и безопасности в регионе. Одной из тем повестки станет влияние изменения климата в зоне Сахеля.