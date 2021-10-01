Совбез ООН рассмотрит ситуацию вокруг Косова

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по развитию ситуации вокруг Косова запланировано на 15 октября. Об этом сообщил в четверг на брифинге постоянный представитель Кении, председательствующей в октябре в Совбезе, Мартин Кимани.

"15 октября состоится рассмотрение доклада о деятельности миссии ООН в Косове. Конечно, мы рассмотрим и другие вопросы вокруг этого региона", - сказал он.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в 5 евро. Сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день.

23 сентября косовские полицейские напали на трех сербов. Один из пострадавших был помещен в больницу поселка Зубин-Поток. Президент Сербии Александар Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции.

30 сентября стороны заявили о решении начать деэскалацию ситуации. Согласно договоренностям сторон, приштинский спецназ ROSU отведет свои силы с линии разграничения 2 октября. Принудительное снятие с сербских автомобилей госномеров будет прекращено. Переговоры по этому вопросу возобновятся 21 октября.