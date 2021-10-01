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Задержание Саакашвили в Грузии
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Премьер Грузии рассказал о спецоперации по задержанию Саакашвили

По словам Ираклия Гарибашвили, информация, что Саакашвили не находился в Грузии, была вызвана оперативной тактикой

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Информация, которую в течение дня распространяли лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", о том, что экс-президент Грузии не находился в республике, была вызвана оперативной тактикой. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили.

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"Я хочу извиниться перед членами нашей команды, так как им сегодня пришлось делать опровергающие заявления [о местонахождении Саакашвили]. Мы умышленно не говорили об этом, так как была избрана обычная оперативная тактика, которая необходима в таких случаях", - приводит пресс-служба правительства слова Гарибашвили.

Глава правительства также отметил, что Саакашвили был задержан в одной из "тайных квартир". Правоохранители знали всю информацию о его передвижении, и сообщения о том, что власти не знали о местонахождении бывшего президента, являются ложными.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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