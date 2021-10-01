Госсекретарь США обсудил с послом Франции дальнейший путь построения отношений двух стран

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в пятницу с послом Франции Филиппом Этьеном, вернувшимся в Вашингтон после консультаций в Париже, и обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между двумя странами. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом [США Джо] Байденом и президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции", - отмечается в документе.

Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития. Они также "обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене".

Посол Франции был приглашен на консультации в Париж на фоне скандала вокруг американо-британо-австралийского соглашения о строительстве атомных подводных лодок. О возвращении дипломата в США было объявлено на прошлой неделе по итогам телефонных переговоров Макрона и Байдена.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение назвали "ударом в спину". В Китае предупредили, что формирование AUKUS ускорит гонку вооружений, и призвали участников объединения отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".

На фоне сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, но не отозвал своего посла из Великобритании.