Мать Саакашвили заявила, что новость о его задержании стала неожиданностью

"Я узнала в самолете, что он [Саакашвили] арестован. Я ничего не знала о его планах. Я знаю только то, что услышала по телевидению. Это было неожиданностью для меня", - сказала Аласания в пятницу журналистам.

В последнее время Саакашвили, имеющий украинское гражданство, проживал на Украине. В ходе подготовки к муниципальным выборам 2 октября он неоднократно заявлял о намерении приехать в Грузию, несмотря на грозящий ему там арест. Ранее 1 октября экс-президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми, однако в МВД Грузии заявили ТАСС, что, по имеющейся в ведомстве информации, он не пересекал государственную границу.