{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание Саакашвили в Грузии
Обновлено 

Мать Саакашвили заявила, что новость о его задержании стала неожиданностью

Бывшего президента ранее задержали в Грузии

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что весть о задержании ее сына была неожиданностью.

На эту тему
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

"Я узнала в самолете, что он [Саакашвили] арестован. Я ничего не знала о его планах. Я знаю только то, что услышала по телевидению. Это было неожиданностью для меня", - сказала Аласания в пятницу журналистам.

В последнее время Саакашвили, имеющий украинское гражданство, проживал на Украине. В ходе подготовки к муниципальным выборам 2 октября он неоднократно заявлял о намерении приехать в Грузию, несмотря на грозящий ему там арест. Ранее 1 октября экс-президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми, однако в МВД Грузии заявили ТАСС, что, по имеющейся в ведомстве информации, он не пересекал государственную границу.

Теги
ГрузияЗадержание Саакашвили в Грузии
Госсекретарь США обсудил с послом Франции дальнейший путь построения отношений двух стран
Стороны также отметили продуктивность телефонного звонка между президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 22 сентября
Читать полностью