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Задержание Саакашвили в Грузии

Саакашвили в тюрьме объявил голодовку

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария сообщила, что бывший президент считает себя политическим заключенным
Михаил Саакашвили Архип Верещагин/ТАСС, архив
Описание
Михаил Саакашвили
© Архип Верещагин/ТАСС, архив

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в пятницу задержали на родине, объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины.

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Об этом журналистам сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.

"Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала Ломджария.

Она добавила, что Саакашвили считает себя политическим заключенным.

"Он [Саакашвили] не согласен с приговорами, вынесенными против него, и считает себя политическим заключенным", - сказала Ломджария.

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