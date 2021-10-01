Саакашвили в тюрьме объявил голодовку

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в пятницу задержали на родине, объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины.

В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

На эту тему

Об этом журналистам сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.

"Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала Ломджария.

Она добавила, что Саакашвили считает себя политическим заключенным.

"Он [Саакашвили] не согласен с приговорами, вынесенными против него, и считает себя политическим заключенным", - сказала Ломджария.