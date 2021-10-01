МВД Абхазии начало доследственную проверку по стрельбе в Сухуме с участием депутата

СУХУМ, 1 октября. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится по факту стрельбы на набережной Сухума в четверг ночью с участием депутата парламента Гарри Кокаи. Об этом сообщил министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар в эфире Абхазского государственного телевидения в пятницу вечером.

Во время инцидента 30 сентября депутат парламента и еще несколько ветеранов-инвалидов войны 1992-1993 годов из села Адзюбжа получили увечья в результате действий МВД. В связи с этим возмущенные жители села потребовали от парламента проведения экстренного заседания и отстранения от служебных обязанностей главы МВД Дмитрия Дбара, одного из его заместителей Раща Цвижбы и заместителя командира спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Дадына Чачхалии. Проект постановления парламента, в котором отмечалось, что высшие должностные лица МВД совершили противоправные действия в отношении депутата парламента и ветеранов, не набрал достаточного количества голосов для принятия. В документе предлагалось до 7 октября провести следствие по факту избиения и на время следственных действий отстранить от занимаемой должности Дбара, Цвижбу, Чачхалию и иных сотрудников МВД, причастных к инциденту.

"По инциденту, произошедшему 30 сентября на набережной в Сухуме, проводится доследственная проверка. При этом министерство внутренних дел готово оказать в полном объеме финансовую поддержку и, если необходимо, медицинскую помощь ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, участвовавшим в инциденте", - сказал Дбар в эфире гостелевидения.

По словам Дбара, в четверг вечером после сигнала о том, что на набережной Махаджиров производятся выстрелы из огнестрельного оружия он незамедлительно выехал на место, поскольку в тот момент в одном из ресторанов на набережной находились президент Абхазии Аслан Бжания с делегацией из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым. "На вопрос о том, кто непосредственно производил выстрелы, депутат Кокая сказал, что выстрелы производил он. Видя нетрезвое состояние депутата, я несколько раз попросил сдать оружие, но получил отказ. После этого сотрудники ОВД постарались у него забрать его, на что пошла нецензурная брань и агрессия в сторону милиционеров. К сожалению, в инциденте участвовали и ветераны войны, к которым я отношусь с глубочайшим уважением", - сказал министр.

Глава МВД также сообщил, что после стрельбы на набережной, в период от двух до трех часов ночи в пятницу, другой депутат парламента подъехал к зданию МВД и произвел несколько выстрелов из автоматического оружия. Дбар подчеркнул, что его данные будут оглашены после доследственной проверки. "Я всегда говорил, что если совершаются противоправные действия, то мы будем их пресекать, насколько это возможно. Закон един для всех - и для депутатов, и для любых других чиновников", - сказал Дбар.