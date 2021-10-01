Президент Финляндии призвал Европу к поддержанию диалога с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что странам Европы следовало бы поддерживать диалог с Россией, чтобы в том числе сохранить возможность вместе отвечать на общие угрозы. Об этом он заявил, выступая на церемонии в честь 60-летия финского Института внешней политики.

"Нам также нужен диалог с Россией. Это ни в коем случае не противоречит твердой позиции [Запада в отношении РФ]. На основании опыта Финляндии могу заверить, что оба эти элемента могут быть частью одного уравнения. Наши собственные отношения с Россией основываются на активном прямолинейном диалоге", - подчеркнул финский лидер.

"То же самое должно быть возможным и на уровне Европы. В этой связи хочу упомянуть, что особенное сожаление вызывает то, что сотрудничество в рамках ОБСЕ на практике замерло", - указал Ниинистё.

По его словам, отношения ЕС и России сократились практически до несуществующих, а на смену стремлению к партнерству пришли "растущие подозрения и взаимные обвинения". Президент отметил, что противоречия между сторонами, бесспорно, есть, однако, считает он, "всем нужно смотреть на всю картину в целом", чтобы не потерять возможность совместно отвечать "на общие угрозы и вызовы в Европе".