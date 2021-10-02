В Грузии пройдут выборы в местные органы власти

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии в субботу, в них примут участие более 40 политических партий. Основная интрига предстоящего голосования - сумеет ли правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрать 43% голосов.

Если этого не произойдет, то, согласно оформленному 19 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля соглашению с оппозицией, партия обязалась назначить внеочередные парламентские выборы весной 2022 года. И хотя глава правящей партии Ираклий Кобахидзе в июле заявил, что его политическое объединение выходит из соглашения, оппозиция уверена, что в случае, если власть не наберет 43%, ей все равно придется назначить новые выборы в парламент.

И без того не очень спокойная предвыборная обстановка накануне серьезно осложнилась. В Грузию вернулся после восьми лет отсутствия и был задержан экс-президент Михаил Саакашвили. За прошедшие годы он не раз обещал вернуться, однако всякий раз отказывался от этой идеи, опасаясь ареста по четырем возбужденным против него в Грузии уголовным делам, по двум из которых он уже заочно приговорен к трем и к шести годам тюрьмы. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что он прибыл для дестабилизации обстановки, и добавила, что никогда не помилует бывшего главу государства.

Борьба за Тбилиси

За кресло градоначальника грузинской столицы борются 16 кандидатов. Фаворитами гонки считаются действующий мэр от правящей партии Каха Каладзе и депутат, глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Еще одним лидером гонки может стать экс-премьер Грузии Георгий Гахария, который в феврале со скандалом покинул должность главы правительства и основал свою партию "За Грузию". Его политическое объединение в первый раз принимает участие в выборах.

Выборы в условиях пандемии и новшества

Минздрав Грузии совместно с ЦИК, как и во время парламентских выборов 2020 года, разработал правила проведения голосования в условиях пандемии коронавируса. Избиратель должен прийти на участок для голосования в медицинской маске или получить ее на месте. Кроме того, во избежание распространения инфекции каждому избирателю будет выдаваться шариковая ручка, которую он сможет забрать с собой или оставить в специальном ящике.

Кроме того, будут использованы электронные урны для голосования. В этом году они появятся лишь в Крцанисском округе Тбилиси в качестве пробного варианта. Если нововведение себя оправдает, то к следующим выборам новые урны появятся на всех избирательных участках. Также в Тбилиси будут установлены новые кабины для голосования. Они будут полуоткрытыми и без привычных шторок.

Еще одно новшество касается видеокамер. ЦИК Грузии закупил более 3 тыс. камер, которые будут установлены на всех избирательных участках и в режиме реального времени будут показывать процесс подсчета голосов так, что на бюллетенях будет виден выбор избирателя.

Итоги голосования

Избирательные участки в Грузии будут работать с 08:00 до 20:00 (с 07:00 до 19:00 мск). Первые предварительные итоги будут объявлены сразу же после их закрытия. Грузинский телеканал Imedi уже анонсировал, что в прямом эфире обнародует результаты экзитполов. ЦИК начнет оглашать первые итоги к полуночи.

Жителям республики придется выбрать глав городских и районных собраний, а также мэров в 64 муниципалитетах, в том числе и Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе - пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Порога явки избирателей для признания выборов состоявшимися нет.

Избирательным правом в Грузии обладают около 3,5 млн человек. В день выборов будут работать более 3,7 тыс. участков. За голосованием будут наблюдать 88 местных и 52 международные организации.