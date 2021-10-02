Пресс-служба Саакашвили заявила, что он вернулся в Грузию, чтобы отстоять будущее страны

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили осознавал, что может быть арестован, но вернулся в страну ради ее благополучия. Об этом в пятницу вечером заявил пресс-офис Саакашвили.

"Михаил возвращался в Грузию, зная, что ему грозит арест <...>. Он пошел на осознанный риск, потому что благополучие Грузии для него всегда было, есть и будет выше собственной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook, которую после его задержания продолжает вести пресс-офис политика.

В офисе напомнили, что ранее в своих видеообращениях Саакашвили призывал всех граждан Грузии прийти на выборы в местные органы власти и "отстоять будущее своей страны". "Завтра Грузия должна сделать выбор: она за развитие, будущее и путь вперед или за откат назад и консервацию всего того, что с таким трудом искоренял Михаил Саакашвили, - говорится в сообщении. - Верим, что народ Грузии сделает правильный выбор".